Quiz! Quante di queste icone calcistiche erano giocatori di un club?

Scopri quanto ne sai sulle leggende del calcio! In questo quiz, esploreremo quante di queste icone calcistiche hanno realmente indossato la maglia di un club. Recentemente, Thomas Muller ha sorpreso lasciando il Bayern Monaco, evidenziando quanto siano rari i calciatori legati a una sola squadra nell'era moderna. Metti alla prova le tue conoscenze!

Thomas Muller ha lasciato il Bayern Monaco-e gli uomini di un club nel calcio sono pochi e lontani nell'era moderna. Davvero, Muller era unico nel suo genere, come dimostrato dalla sua scelta di lasciare il discorso, in cui raccontava una battuta . non molti calciatori usano il loro addio per fare la routine di una routine stand -up. E sono finiti i giorni in cui i giocatori sono rimasti per la connessione o la relazione che hanno guadagnato con i sostenitori, con la maggior parte che ora inseguono quella busta paga redditizia in un gioco che può essere spesso descritto come brutale.