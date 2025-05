Quindici nuovi finanzieri giurano a Palazzo Terragni | rinforzi per le fiamme gialle lariane

Ieri mattina, nella storica cornice di Palazzo Terragni a Como, quindici nuovi finanzieri hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica. Questi giovani, freschi dei recenti corsi di formazione, rappresentano un importante rinforzo per le Fiamme Gialle lariane, pronte ad affrontare le sfide del servizio e della tutela della legalità.

Ieri mattina, nella suggestiva cornice di PalazzoTerragni, sede del Comando provinciale della guardia di finanza di Como, Quindici giovani finanzieri hanno prestato giuramento individuale di fedeltà alla Repubblica. Provenienti dai recenti corsi di formazione, sono stati da poche settimane. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Quindici nuovi finanzieri giurano a Palazzo Terragni: rinforzi per le fiamme gialle lariane

Su questo argomento da altre fonti

Como, 15 nuovi finanzieri giurano a Palazzo Terragni - Quindici giovani finanzieri hanno prestato giuramento solenne ieri mattina a Palazzo Terragni, sede del comando provinciale della guardia di finanza ... 🔗espansionetv.it

Giuramento solenne per tre nuovi Finanzieri: giovani militari giurano nella caserma De Zorzi - Luigi De Zorzi”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Belluno, dove tre giovani militari hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. La cerimonia, svoltasi alla ... 🔗nordest24.it

Consulta, nuovi giudici giurano al Quirinale: ricostituito plenum - (Adnkronos) - Oggi in mattinata al palazzo del Quirinale hanno prestato giuramento, dinanzi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quali giudici della Corte costituzionale Massimo ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trentino : Anziani rapinati e imbavagliati da finti finanzieri

Due uomini, di 65 e 55 anni, residenti in Trentino Alto Adige, sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda, con il supporto dei militari della Compagnia di Rovereto, in seguito a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Verona.