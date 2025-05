Questua molesta primo daspo | Puntiamo su decoro e sicurezza

L'amministrazione comunale di Cristiano Devecchi si impegna a garantire "sicurezza e decoro" a Sant'Angelo Lodigiano. Il sindaco sottolinea la necessità di mantenere l'ordine e il rispetto delle regole per il bene dei cittadini onesti, affrontando attivamente fenomeni di questua molesta e introducendo il primo DASPO per migliorare la qualità della vita nella comunità.

"sicurezza e decoro". Sono le due parole d’ordine dell’amministrazione comunale di Cristiano Devecchi che "sta cercando di migliorare la situazione di Sant’Angelo Lodigiano dove spesso, qualcuno non rispetta le regole, a discapito dei cittadini onesti" ha ribadito il sindaco Cristiano Devecchi. E proprio il primo cittadino comunica che l’attenzione riguarda anche i luoghi di aggregazione e il mercato bisettimanale del mercoledì e della domenica. "Mercoledì mattina la polizia locale, congiuntamente ai carabinieri di Sant’Angelo, ha emesso l’ordinanza di allontanamento dalla città di un 43enne di nazionalità romena. L’uomo, infatti, è stato segnalato perchè chiedeva elemosina in maniera insistente e arrogante, insultando le persone al mercato e poi anche i vigili intervenuti". L’uomo, domiciliato in provincia di Cremona, riceverà quindi, dalla Questura di Lodi, che ha ricevuto la relazione delle forze dell’ordine santangioline, il provvedimento del daspo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it