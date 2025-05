Queste compagnie aeree continuano a non accettare i cani in cabina nonostante le nuove regole ENAC | ecco quali sono

Nonostante le recenti modifiche delle linee guida dell'ENAC, che consentono ai cani di volare in cabina senza restrizioni di taglia, molte compagnie aeree continuano a imporre limitazioni. Scopri quali sono le norme attualmente in vigore e quali vettori persistono nel negare l'accesso agli amici a quattro zampe. Continua a leggere per saperne di più!

nonostante l'ENAC abbia aggiornato le linee guida permettendo ai cani di ogni taglia di volare in cabina, le compagnieaeree non sono obbligate ad adeguarsi. Molte mantengono restrizioni su peso, misure del trasportino o rifiutano del tutto di fare salire gli animali a bordo. 🔗Leggi su Fanpage.it

Analisi dei prezzi dei voli nazionali: confronto tra le principali compagnie aeree italiane

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, su istruzione del ministro Adolfo Urso, si è impegnato in un confronto con le principali compagnie aeree (Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air) al fine di analizzare le dinamiche dei prezzi medi dei biglietti aerei sulle rotte nazionali.