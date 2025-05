Questa volta non posso andare dove va Antonio… la frase che avrebbe detto Oriali riportata su La Verità ma lui smentisce

Gabriele "Lele" Oriali smentisce la frase attribuitagli da La Verità: «Questa volta non posso andare dove va Antonio…». La dichiarazione, diventata virale, ha sollevato dubbi e discussioni sul suo significato, ma il diretto interessato chiarisce la situazione, evitando fraintendimenti e speculazioni. Scopriamo i dettagli di questa incomprensione che ha catturato l'attenzione del pubblico.

«Questavolta non possoandaredove va Antonio.» la frase che avrebbedettoOrialiriportata su La Verità, ma lui smentisce A qualche ora dall’uscita riportata da La Verità , poi diventata virale, della dichiarazione «Questavolta non possoandaredove va Antonio.» che Gabriele “Lele” Orialiavrebbe riferito ad alcuni suoi amici, ha parlato . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - «Questa volta non posso andare dove va Antonio…» la frase che avrebbe detto Oriali riportata su La Verità, ma lui smentisce

