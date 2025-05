Querelle sul bilancio elpidiense | È in salute No è disastrato

La querelle sul bilancio elpidiense accende il dibattito: per l'ex sindaco Alessio Pignotti è in buona salute, mentre i candidati Gionata Calcinari ed Enrico Piermartiri lo definiscono disastrato. Due visioni opposte che riflettono le tensioni politiche attuali, alimentando interrogativi sul futuro economico della città e sull'efficacia delle scelte amministrative.

Per alcuni, vedi l'ex sindaco Alessio Pignotti, il bilancio comunale è in buona salute e smentisce gli allarmismi; per altri, vedi i candidati sindaci Gionata Calcinari ed Enrico Piermartiri "è un bilanciodisastrato": sono le posizioni confliggenti della Querelle sul bilancio. "Il 'tesoretto' di 128mila euro non c'è, non sono soldi presenti nelle casse, del Comune, non sono soldi che possiamo spendere per servizi ai cittadini. Quella è una differenza puramente contabile tra spese e entrate" sentenzia Calcinari che passa la parola a Claudia Bracalente, assessore dell'ex giunta Pignotti con delega al bilancio, oggi candidata nella sua coalizione perché racconti la verità. La Bracalente ricorda che appena insediata (2022) "ho subito scoperto che il bilancio aveva grandissime difficoltà a partire dalle entrate, con circa 8 milioni di non riscosso e la precedente amministrazione non aveva pensato a riscuoterle, rischiando di farle cadere in prescrizione.