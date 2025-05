Quelle strade rifatte nuove di notte e tutti i nuovi cantieri in città

A Monza, le strade rifatte brillano di nuovo sotto la luce della luna, grazie ai cantieri notturni che hanno riqualificato le vie Mosè Bianchi, Dante e Grossi. Questi lavori, volti a minimizzare i disagi per i conducenti, continuano a trasformare la città, mentre in arrivo ci sono nuovi interventi previsti per il futuro.

A Monza i lavori procedono, anche di notte. Sono terminati i cantieri per il rifacimento del manto stradale nelle vie Mosè Bianchi, Dante e Grossi. Interventi che sono stati eseguiti nelle ore notturne per cercare di creare meno disagi agli automobilisti. Intanto nei prossimi giorni sono in.

