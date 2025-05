quella fatigue di continuare a raccontare i danni e le vittime dei vaccini a dispetto di chi mi vuole morto

La crescente fatigue nel discutere delle conseguenze negative dei vaccini è palpabile. Nonostante le minacce e le pressioni, è fondamentale restare ancorati ai fatti: statistiche e dati sono già ampiamente disponibili. Non serve alimentare mitologie; l’evidenza parla chiaro e merita di essere ascoltata, al di là dei pregiudizi e delle strumentalizzazioni.

Stiamo ai fatti, per favore: non servono mitomanie o suggestioni, meccanismi, cause, effetti, incidenze, statistiche e dinamiche cliniche sono ormai pacifiche, dimostrare, ammesse: bastano e avanzano di per sè. Un imbecille con la faccia da imbecille e, ad una rapida scorsa (prima di essere b 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it