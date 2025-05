quei bambini ingiustamente in guerra

Il 11 dicembre 2024, gli studenti hanno partecipato a un incontro significativo dedicato alle ingiustizie subite dai bambini in guerra. Questa occasione ha permesso di approfondire le devastanti conseguenze dei conflitti sulle popolazioni civili, evidenziando le perdite umane e l'impatto duraturo sulle comunità. Il primo intervento ha aperto la riflessione su questi temi cruciali.

L’incontro avvenuto il giorno 11 dicembre 2024, ha offerto alla classe l’occasione per riflettere sulle conseguenze della guerra sulle popolazioni civili, sia in termini di perdite umane sia per l’impatto a lungo termine sulle comunità. Il primo dei vari interventi tenutisi durante l’incontro è stato quello di Marco Rodari, detto il Pimpa, detto da lui "la mia professione è fare il pagliaccio”, infatti si occupa dei bambini in contesti di guerra da quindici anni. Con i suoi giochi e spettacoli di magia, cerca di regalare la meraviglia ai bimbi, riaccendendo sui loro volti un sorriso spento dalla guerra. Marco ha raccontato la sua traumatica esperienza di essere scampato per miracolo alla morte, dopo che una bomba aveva colpito una scuola dove era presente a giocare con i bambini. Per Marco Rodari “la guerra non sbaglia”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it