quarantaquattro anni fa l attentato a papa wojtyla

Il 13 maggio 1981 ci fu un attentato al Papa Giovanni Paolo II. A sparare a San Pietro, in Vaticano, Mehmet Ali A?ca, un killer professionista turco, che esplose contro Wojtyla due colpi di pistola ferendolo gravemente. Il sicario fu arrestato e condannato all'ergastolo.Il Papa fu operato per ore al Policlinico Gemelli e solo successivamente fu dichiarato che era stato salvato. Sulle ragioni del tentativo di uccidere il Pontefice sono state fatte tantissime congetture ma la verità non è mai stata accertata con chiarezza assoluta.Il ruolo di Papa Giovanni Paolo II, citato anche da Leone XIVIl neo Papa Leone XIV ha citato per due volte San Giovanni Paolo II nel corso del suo primo Regina Caeli. La prima citazione è il 'Non abbiate paura' indirizzato ai giovani, che richiama il 'Non abbiate paura' pronunciato da Wojtyla nella sua messa di inizio pontificato nel 1978.