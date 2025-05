Quanto guadagnano politici e sindacalisti che non voteranno al Referendum di giugno?

Il referendum di giugno rappresenta un momento cruciale per la democrazia italiana, ma solleva interrogativi sui guadagni e le posizioni di politici e sindacalisti come Daniela Fumarola, segretaria Cisl, che disapprovano questo strumento. La sua affermazione mette in luce le sfide e le contraddizioni del clima politico attuale, in cui il dibattito su lavoro e diritti è sempre più acceso.

Daniela Fumarola, segretaria Cisl, ha affermato che “No, ritengo che lo strumento dei Referendum non sia adeguato a risolvere i problemi del lavoro”, andando contro uno dei più potenti strumenti della democrazia italiana. Il Referendum di giugno è lo specchio del clima politico che stiamo vivendo: non sponsorizzato o anzi, bistrattato da politici che esortano a non andare a votare, presenta cinque quesiti fondamentali di cui quattro per il risollevamento della tragica situazione lavorativa attuale.Referendumgiugno, Quanto guadagna chi non andrà a votareA partire dal boicottaggio sui media nazionali, dove le informazioni sul Referendum passano sporadicamente, fino all’identificazione dei sindacalisti Cgil che distribuivano volantini in merito al Referendum, è chiaro che in atto c’è una volontà di non dare voce e spazio alla votazione. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Quanto guadagnano politici e sindacalisti che non voteranno al Referendum di giugno?

Referendum 8-9 giugno: lavoro, cittadinanza e voto da remoto, cosa cambia e come si vota

Domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno, dalle ore 7 alle 23 e dalle 7 alle 15, gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque referendum abrogativi.