Quanto deve pagare l’Inter per il riscatto di Zalewski

Nella recente vittoria dell'Inter contro il Torino, Nicola Zalewski ha brillato segnando il gol decisivo. La sua prestazione ha sollevato interrogativi sul riscatto del calciatore, con i dirigenti nerazzurri che stanno valutando quanto dovranno investire per assicurarsi il suo talento. Analizziamo quindi le cifre e le implicazioni di questa operazione.

Nella domenica di Serie A l’Inter ha battuto per 0-2 il Torino. Tra gli assoluti protagonisti del match delle 18:00 va citato sicuramente Nicola Zalewski, autore del gol che ha sbloccato la partita. La rete è stata sicuramente di pregevole fattura, così come la sua intera prestazione nel diluvio di Torino. Ora, l’Inter, deve però capire cosa fare per il suo riscatto dalla Roma, una decisione che però sembra esser stata già presa dalla dirigenza.Zalewski, il prezzo del riscattol’Inter ha acquistato Zalewski in prestito con diritto di riscatto nella scorsa sessione invernale dalla Roma. Il suo inizio in maglia nerazzurra è stato a dir poco impattante: assist per il gol di De Vrij nel Derby di campionato con il Milan, azione che ha fissato il punteggio sul momentaneo e poi definitivo 1-1 allo scadere. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Quanto deve pagare l’Inter per il riscatto di Zalewski

