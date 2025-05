Quanto costano le mense scolastiche alle famiglie di Roma e del Lazio

Le mense scolastiche rappresentano un'importante risorsa per le famiglie di Roma e del Lazio, offrendo pasti a prezzi competitivi. Con un costo di soli 2.60 euro a pasto per le scuole dell'infanzia e primarie, Roma si distingue da città come Torino, Livorno e Trapani, dove le rette sono significativamente più elevate.

Per far mangiare i bambini nelle mense delle scuole dell'infanzia e primarie a Roma i genitori pagano un conto che è tra i meno salati d'Italia: 2.60 euro a pasto. Ben lontano dai costi di città come Torino (6.60 euro per la scuola dell'infanzia), Livorno e Trapani.

