Quando tutti sanno tutto

In un’epoca in cui ogni notizia si propaga in tempo reale, l'emozione collettiva si intensifica. Beruschi celebra i “parlatori seriali” che, specialmente in TV, commentano eventi storici come l'elezione del nuovo Papa. La fumata bianca dal camino di San Pietro ha scatenato riflessioni e dibattiti, unendo le persone in un momento di grande attesa e meraviglia.

BeruschiComplimenti vivissimi a tutti i parlatori seriali, in primis quelli delle tv: scatenati soprattutto sulle notizie del nuovo Papa. Da una parte bisogna dire che l’emozione ci ha sorpreso un po’ tutti nell’assistere all’antico rito di piazza San Pietro e alla fumata bianca da quel camino, guardato a vista dal gabbiano; Quando poi abbiamo visto affacciarsi quel Cardinale, sconosciuto alla maggior parte, conoscere il suo nuovo nome, antico e forte, come Leone, sentire le sue prime parole, beh, forse una lacrima di gioia si è affacciata ai nostri occhi. L’entusiasmo e la gioia rimangono, nonostante tutto il continuo cicaleccio televisivo e le ripetizioni che si ripetono; per fortuna spunta il sorriso, in mezzo a tanto parlare, pensando ai tuttologi, che hanno sbagliato in pieno le loro previsioni, che si sono disperse come il fumo di quel camino. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quando tutti sanno tutto

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quando tutti sanno tutto - Beruschi Complimenti vivissimi a tutti i parlatori seriali, in primis quelli delle tv: scatenati soprattutto sulle notizie del ... 🔗ilgiorno.it

"Tutti sanno che sono un tifoso dell'Inter": Infantino non si nasconde - Sulle tribune dello stadio San Siro previsto il tutto esaurito e tra le varie personalità ... dell'ente di governo calcistico ha rivelato: "Tutti sanno che sono un tifoso nerazzurro", un ... 🔗tuttosport.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Wikideal: il primo assistente allo shopping su Amazon dove trovi tutti i tipi di sconti

Lo shopping online è ormai entrato a far parte delle abitudini delle persone, diventate sempre più esigenti in fatto di acquisti sul web.