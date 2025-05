Quando si giocheranno Parma-Napoli e Napoli-Cagliari? Il rischio spareggio Scudetto cambia tutto!

La lotta per lo Scudetto si infiamma, con Napoli e Parma pronti a scendere in campo. Le sfide contro Cagliari e l’incessante pressione dell'Inter rendono ogni partita cruciale. Gli azzurri affrontano un finale di campionato emozionante, dove ogni punto può rivelarsi decisivo per la corsa al titolo. Fino all’ultimo respiro, tutto può succedere.

Prosegue la volata Scudetto per gli azzurri, alle prese con un’Inter che non molla di un centimetro: le date dei prossimi match. Con l’Inter a fare da rivale diretta per la corsa Scudetto, gli azzurri si ritrovano protagonisti di un finale di campionato da brividi. Le ultime giornate saranno decisive e ogni punto potrebbe pesare come un macigno.La corsa è tiratissima, e a Castel Volturno c’è massima concentrazione: nessuno vuole lasciare nulla al caso. Nel mentre, continua l’intricato problema legato al calendario delle ultime giornate di campionato.Parma-Napoli: si va verso la contemporaneità con Inter-LazioSecondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, le sfide Parma-Napoli e Napoli-Cagliari potrebbero subire modifiche di data e orario a causa dell’ipotesi remota ma non impossibile di uno spareggioScudetto tra Napoli e Inter. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Quando si giocheranno Parma-Napoli e Napoli-Cagliari? Il rischio spareggio Scudetto cambia tutto!

