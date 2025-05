Quando pagano l' Assegno unico a maggio 2025? Ecco le date dell' accredito nel calendario Inps

Scopri quando verrà accreditato l'Assegno Unico Universale a maggio 2025. In questo articolo, ti forniremo il calendario aggiornato dei pagamenti dell'Inps, offrendo un utile riferimento per le famiglie con figli a carico. Non perdere le date chiave per ricevere il supporto finanziario che ti spetta!

L' Assegno unico Universale (AUU) , destinato al supporto delle famiglie con figli a carico , continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell' ISEE . date dei pagamenti di maggio 2025 Dopo il ritardo di aprile dovuto alle festività pasquali, i pagamenti.

