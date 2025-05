Quando la prevenzione si fa rosa

Unisciti a noi per l'ultimo appuntamento di "Quando la prevenzione si fa rosa", un evento dedicato alla fibromialgia, una condizione che colpisce circa 2 milioni di italiani. Insieme, iniziamo a sensibilizzare e informare su questa malattia ancora poco conosciuta, creando uno spazio di condivisione e supporto. Ti aspettiamo!

Ultimo appuntamento degli incontri di Quando LA prevenzione SI FA rosa!!In Italia, si stima che circa 2 milioni di persone siano affette da fibromialgia, una malattia così diffusa e della quale si conosce ancora troppo poco!L'incontro è un'occasione per iniziare a parlarne. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Quando la prevenzione si fa rosa

Altre fonti ne stanno dando notizia

Per far vincere la prevenzione in rosa parte Open week salute - la prevenzione e la cura al femminile in ogni fase della vita, coinvolgendo gli ospedali del network "Bollino Rosa", ovvero i presidi che hanno ricevuto da fondazione Onda un riconoscimento per l ... 🔗msn.com

26 anni di prevenzione e solidarietà: Roma si è colorata di bianco e rosa con i 150 mila partecipanti della Race For the Cure - Roma si è tinta di bianco e rosa. Cuore, coraggio e migliaia di passi hanno attraversato la Capitale per la 26ª edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo contro i tumori ... 🔗trmtv.it

Il progetto 'Un camper per la prevenzione' diventa realtà - Un ambulatorio mobile per portare la prevenzione in tutta la Sardegna, anche nei territori più difficilmente raggiungibili dai servizi ospedalieri. (ANSA) ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vaccini anti-Sars-Cov-2: una straordinaria opportunità di prevenzione grazie all'innovazione biotecnologica

Lo dice la professoressa Maurizia Brunetto scopritrice della variante del Virus dell'epatite B che invita alla vaccinazione assieme al vice presidente Professioni Infermieristiche Siamo in piena campagna vaccinale per debellare il covid 19.