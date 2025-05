Quando inizia Sinner-Cerundolo | match in ritardo gli ultimi aggiornamenti

Il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo sta per iniziare, ma l'attesa si prolunga a causa delle interruzioni dovute alla pioggia. Nel frattempo, Jasmine Paolini è in difficoltà contro Diana Shnaider, sotto 6-7, 0-3 e 0-30. Rimanete con noi per gli ultimi aggiornamenti dall'impianto!

AGGIORNAMENTO 15.15: Jasmine Paolini è sotto 6-7, 0-3 e 0-30 nel match contro la russa Diana Shnaider. In questo momento il match è interrotto per pioggia, anche se il rovescio sta andando a concludersi. A seguire toccherà a Sinner-Cerundolo. Un déjà vu. La situazione di ieri al Foro Italico potrebbe replicarsi. Il riferimento è al ritardo nella successione dei vari incontri previsti sul Centrale per il prolungarsi delle sfide sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia 2025. Ad aprire il programma odierno, alle ore 11.00, è stato lo spagnolo Carlos Alcaraz, opposto al russo Karen Khachanov.In maniera anche inaspettata, il confronto tra il n.3 del mondo e Khachanov è andato al terzo set, visto che l’iberico vittorioso del primo parziale 6-3, ha perso il secondo con il medesimo score. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando inizia Sinner-Cerundolo: match in ritardo, gli ultimi aggiornamenti

