Quando inizia Sinner-Cerundolo | match in grande ritardo per la rimonta di Paolini

Il match tra Jannik Sinner e il suo avversario è in ritardo a causa di una sorprendente rimonta di Jasmine Paolini, che ha strappato il secondo set per 6-4. Con grande determinazione, Paolini ha dimostrato il suo talento, mentre tutti attendono con ansia l'ingresso in campo del numero 1 del mondo.

AGGIORNAMENTO 15.46. BREAK! Jasmine Paolini firma un numero sublime, strappa ancora il servizio all’avversaria e vince il secondo set per 6-4. Si va al terzo! Al termine toccherà a Sinner, il match del numero 1 del mondo è in granderitardo.AGGIORNAMENTO 15.40: Jasmine Paolini ha completato la rimonta! Altro break: 4-4 contro Shnaider nel secondo set.AGGIORNAMENTO 15.35: Jasmine Paolini ha vinto tre game consecutivi e ora è sotto per 3-4 nel secondo set contro Shnaider. Al termine di questa partita toccherà a Sinner.AGGIORNAMENTO 15.30: la partita tra Jasmine Paolini e Diana Shnaider è ripresa dopo una breve interruzione. La russa conduce per 7-6, 4-2. L’azzurra servirà per accorciare le distanze.AGGIORNAMENTO 15.15: Jasmine Paolini è sotto 6-7, 0-3 e 0-30 nel match contro la russa Diana Shnaider. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando inizia Sinner-Cerundolo: match in grande ritardo per la rimonta di Paolini

Cosa riportano altre fonti

Internazionali di Roma, Sinner-Cerundolo: orario e dove vedere il match - Jannik Sinner è pronto a tornare al Foro Italico e a scendere in campo negli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. Dopo ... 🔗lalaziosiamonoi.it

Sinner-Cerundolo oggi agli Internazionali di Roma, orario e dove vederla in TV e streaming - Sinner-Cerundolo è un match del quarto turno degli Internazionali d’Italia. La partita si giocherà oggi e si potrà seguire in diretta TV su Sky, c’è anche la diretta in chiaro e gratis su Rai 1. 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Halle - Sinner contro Struff ai quarti: dove vedere il match in tv - orario

Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now.