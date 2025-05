Quando inizia Sinner-Cerundolo | la pioggia ritarda tutto dopo la rimonta di Paolini

La pioggia si abbatte sul campo, ritardando l'attesissima partita di Sinner dopo il trionfo di Paolini, che ha conquistato un incredibile successo e guadagnato l'accesso in semifinale. Con aggiornamenti che segnalano un acquazzone imminente, la tensione cresce mentre si attende di conoscere il destino del talentuoso tennista italiano.

AGGIORNAMENTO ORE 16.40: acquazzone, si preannuncia una lunga interruzione. La partita di Sinner tarderà.AGGIORNAMENTO ORE 16.38: arriva la pioggia, la partita di Sinner potrebbe tardare.AGGIORNAMENTO 16.33: Paolini ha vinto! Incredibile successo! Azzurra in semifinale, tra poco toccherà a Sinner.AGGIORNAMENTO 16.28: Paolini si issa sul 5-2!AGGIORNAMENTO 16.23: Paolini scatenata! Altro break, quattro game di fila! 4-2 nel terzo set.AGGIORNAMENTO 16.10: Paolini restituisce il favore! 2-2 nel terzo set.AGGIORNAMENTO 16.00: Shnaider ha firmato il break e conduce per 2-0 nel terzo set.AGGIORNAMENTO 15.55: inizia ora il terzo set tra Paolini e Shnaider dopo il toilet break richiesto dalla russa.AGGIORNAMENTO 15.46: BREAK! Jasmine Paolini firma un numero sublime, strappa ancora il servizio all’avversaria e vince il secondo set per 6-4. 🔗Leggi su Oasport.it