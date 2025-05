Quando inizia Sinner-Cerundolo | definito l’orario dopo la pioggia e la rimonta di Paolini

Oggi l'attesa è palpabile per il match tra Sinner e Cerundolo, posticipato a causa di pioggia e maltempo. Dopo un acquazzone che ha causato ritardi, le condizioni stanno migliorando. Con i teloni finalmente rimossi e il sole che appare, la partita è ora prevista per le ore 17.30.

AGGIORNAMENTO ORE 17.15: sono stati tolti i teloni sul Campo Centrale, la partita inizierà alle ore 17.30.AGGIORNAMENTO ORE 17.05: ha smesso di piovere, si dovrebbe iniziare alle ore 17.30.AGGIORNAMENTO ORE 16.40: acquazzone, si preannuncia una lunga interruzione. La partita di Sinner tarderà.AGGIORNAMENTO ORE 16.38: arriva la pioggia, la partita di Sinner potrebbe tardare.AGGIORNAMENTO 16.33: Paolini ha vinto! Incredibile successo! Azzurra in semifinale, tra poco toccherà a Sinner.AGGIORNAMENTO 16.28: Paolini si issa sul 5-2!AGGIORNAMENTO 16.23: Paolini scatenata! Altro break, quattro game di fila! 4-2 nel terzo set.AGGIORNAMENTO 16.10: Paolini restituisce il favore! 2-2 nel terzo set.AGGIORNAMENTO 16.00: Shnaider ha firmato il break e conduce per 2-0 nel terzo set.AGGIORNAMENTO 15. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando inizia Sinner-Cerundolo: definito l’orario dopo la pioggia e la rimonta di Paolini

Cosa riportano altre fonti

Sinner-Cerundolo, diretta: orario e dove vederla (anche in chiaro). L'azzurro agli ottavi di finale degli Internazionali - Il primo "pugno" arriva subito nel secondo game del match sul 40-30, poi la paura di sprecare il doppio break nel primo set e infine la gestione nel secondo. Jannik Sinner, pian ... 🔗ilmessaggero.it

Sinner-Cerundolo oggi agli Internazionali di Roma, orario e dove vederla in TV e streaming - Sinner-Cerundolo è un match del quarto turno degli Internazionali d’Italia. La partita si giocherà oggi e si potrà seguire in diretta TV su Sky, c’è anche la diretta in chiaro e gratis su Rai 1. 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

World of Warcraft: l'evento d'aggiornamento pre-espansione che inizia oggi

La fase successiva dell'aggiornamento pre-espansione di The War Within inizia oggi, con gli speciali eventi di gioco che porteranno i personaggi a fare un viaggio nostalgico nella storia delle più grandi minacce di WoW.