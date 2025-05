Quando il sesso diventa potere | il caso del primario di Piacenza e la dipendenza sessuale

Quando il sesso diventa strumento di potere, la vulnerabilità si trasforma in stupri psicologici. Il caso del primario di Piacenza, rivelato attraverso intercettazioni ambientali, svela un oscuro sistema di abusi e manipolazione, in cui il primario sfruttava la propria posizione per soddisfare le proprie pulsioni, travolgendo la dignità delle donne coinvolte.

“Di fatto, il primario compiva atti sessuali con quasi tutte le donne che varcavano da sole la porta del suo ufficio". È quanto emerge dalle intercettazioni ambientali che hanno permesso alla Squadra Mobile di Piacenza di ricostruire un quadro sconcertante di violenze e abusi sessuali avvenuti all’interno dell’ospedal. 🔗Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Quando il sesso diventa potere: il caso del primario di Piacenza e la dipendenza sessuale

Primario arrestato a Piacenza per abusi su colleghe: 32 episodi accertati in 45 giorni

Un primario dell'Ospedale Civile di Piacenza è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e atti persecutori nei confronti di dottoresse e infermiere del reparto da lui diretto.