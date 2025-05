Quando il corpo è un’arte storica e illustrabile

Nel saggio "La mirabolante avventura dell’anatomia umana", pubblicato da Dedalo, Edoardo Rosati e Gian Battista esplorano il corpo umano come un'opera d'arte, tra storia e illustrazione. Un percorso affascinante che mette in luce l'evoluzione della comprensione anatomica attraverso i secoli e il suo impatto sulla cultura e l'arte.

La casa editrice Dedalo ha pubblicato un saggio intitolato La mirabolante avventura dell'anatomia umana (pp. 204, euro 17) per la cura del giornalista medico-scientifico Edoardo Rosati e di Gian Battista.

