Quando gioca Sinner la prossima partita a Roma | programma avversario tv

Jannik Sinner avanza ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025, dopo aver sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo. Scopri quando giocherà la prossima partita a Roma, il suo avversario e dove seguire l'evento in TV. Sinner continua a mostrare un gioco di alto livello, aumentando le aspettative per il prossimo incontro.

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno al mondo ha regolato agli ottavi in due set l’ostico argentino Francisco Cerundolo per 7-6 6-3, alzando l’asticella rispetto alle partite precedenti e dimostrando un livello di gioco piuttosto elevato (seppur ancora con qualche calo) al rientro dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol.Il tennista azzurro avrà a disposizione una giornata di riposo in cui potrà ricaricare le batterie prima di tornare in campo sul Centrale nella giornata di giovedì 15 maggio. Ai quarti il 23enne altoatesino sfiderà uno tra il temibile norvegese Casper Ruud (reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Madrid ed ex finalista del Roland Garros sempre sul rosso) e lo spagnolo Jaume Munar.L’appuntamento con il quarto di finale di Jannik Sinner sulla terra rossa del Foro Italico a Roma è per giovedì 15 maggio: uno dei due quarti maschili della parte alta del tabellone si disputerà nella sessione diurna (a partire dalle ore 13. 🔗Leggi su Oasport.it