Jasmine Paolini si prepara a disputare la semifinale agli Internazionali d’Italia, dopo aver trionfato in un emozionante match contro la russa Diana Shnaider. Scopriamo l'orario della partita, l'avversaria da affrontare e le modalità per seguirla in streaming. Non perderti questo momento cruciale della sua carriera!

JasminePaolini ha sconfitto la russa Diana Shnaider con una fantastica rimonta e si è così qualificata alle semifinali degli Internazionali d’Italia. La tennista toscana ha avuto la meglio in una partita pazza: in vantaggio per 4-0 nel primo set, ha subito il ritorno della rivale e ha ceduto al tie-break; nella seconda frazione si è trovata sotto per 3-0 e 30-0, poi il match è stato interrotto per cinque minuti a causa della pioggia e alla ripresa ha infilato sei game consecutivi, trascinando la contesa al terzo parziale; nel decisivo set è andata sotto per 0-2 e ha poi firmato il grande ribaltone, meritandosi il passaggio del turno.JasminePaolini se la dovrà ora vedere contro la vincente del confronto tra l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Peyton Stearns, quarto di finale che si giocherà nel tardo pomeriggio odierno (ammesso che la pioggia non complichi ulteriormente il programma). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca Jasmine Paolini la semifinale a Roma: orario, tv, avversaria, streaming

