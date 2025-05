Quando finisce Maria Corleone 2 la data dell’ultima puntata su Canale 5

La seconda stagione di Maria Corleone continua a tenere incollati milioni di telespettatori, nonostante qualche difficoltà rispetto alle precedenti. Ma quando andrà in onda l'ultima puntata su Canale 5? Scopriamo insieme la data finale di questa appassionante serie che ha conquistato il pubblico italiano.

QuandofinisceMariaCorleone 2 su Canale 5 ?La seconda stagione di MariaCorleone sta appassionando milioni di telespettatori, sebbene sia in calo rispetto alla serie precedenti. Questo è dovuto al periodo di messa in onda, considerato di bassa stagione e anche da numerosi cambi di programmazione. Ma QuandofinisceMariaCorleone 2 e quante puntate mancano alla fine ? Ecco la datadell’ultimapuntata.MariaCorleone 2 data ultima puntata, quante puntate mancano alla fine ?L’ultima puntata di MariaCorleone 2 va in onda il 20 maggio 2025. Non sarà di lunedì, come il giorno dell’esordio, ma di martedì sera. Il lunedì e il mercoledì sono giorni riservati a L’Isola dei Famosi. Mediaset ha optato il martedì per chiudere la seconda stagione della fiction con Rosa Diletta Rossi. 🔗Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Quando finisce Maria Corleone 2, la data dell’ultima puntata su Canale 5

