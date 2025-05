Quando canta Lucio Corsi all' Eurovision 2025 dove vederlo in diretta tv e streaming orari e conduttori

L'Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e l'Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi con il suo brano "Volevo essere un duro". Scopriamo quando sarà il suo turno sul palco e come seguire l'evento in diretta TV e streaming, a partire dal 13 maggio 2025, presso il St. Jakobshalle di Basilea.

L'Eurovision Song Contest 2025 parte il 13 maggio 2025 e per l'Italia c'è LucioCorsi con "Volevo essere un duro" Scopriamo QuandocantaLucioCorsi all'Eurovision2025 e dovevederlo in diretta tv e streaming. La competizione canora prende il via il 13 maggio 2025 al St. Jakobshalle di Basil 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Quando canta Lucio Corsi all'Eurovision 2025, dove vederlo in diretta tv e streaming, orari e conduttori

Ne parlano su altre fonti

Lucio Corsi all'Eurovision 2025: quando canta e che possibilità ha di vincere - Lucio Corsi all'Eurovision 2025 si esibisce due volte a Basilea: ecco quando canta, i giorni e gli orari di semifinale e finale e tutti i dettagli. 🔗gazzetta.it

Lucio Corsi può ribaltare l’Eurovision 2025? Ecco quando si esibisce (getty images) - Lucio Corsi in scena alla prima semifinale dell’Eurovision 2025: orari, esibizione, come vederlo in tv e streaming, le sue possibilità secondo i ... 🔗alfemminile.com

Eurovision, quando canta Lucio Corsi: orario e diretta tv. L'altra Italia in gara: i cantanti - È ufficialmente iniziato l’Eurovision Song Contest 2025. Tutte le 37 delegazioni dei Paesi hanno sfilato sul Turquoise Carpet di Basilea ... 🔗iltempo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2025, Lucio Corsi debutta tra i big: “Era il momento giusto per provarci”

Lucio Corsi, cantautore toscano classe 1993, farà il suo debutto al Festival di Sanremo 2025 tra i 30 big con il brano Volevo essere un duro.