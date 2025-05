Quali sono nuove regole pet-friendly in aereo animali domestici in cabina

Negli ultimi anni, il dibattito sul trasporto degli animali domestici in aereo ha guadagnato attenzione, con numerose associazioni animaliste che sollevano preoccupazioni riguardo ai viaggi in stiva. In risposta, il Cda dell’Enac ha introdotto nuove regole pet-friendly per il trasporto in cabina, mirate a garantire maggiore sicurezza e benessere per i nostri amici a quattro zampe.

Sul trasporto degli animali domestici in aereo ci sono da tempo diverse polemiche. Non sono poche le associazioni animaliste che ritengono i viaggi in stiva inadatti e pericolosi per la loro salute psicofisica. Adesso il Cda dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha ascoltato i diversi appelli e ha approvato una nuova delibera che cambia radicalmente le regole vigenti in cabina. Nello specifico, dal 12 maggio 2025, tutti gli animali – anche quelli con un peso maggiore di ottodieci chili precedentemente non ammessi – potranno salire a bordo degli aeromobili insieme alle persone. Era questo il limite, infatti, che obbligava il viaggio in stiva all’interno di kennel con caratteristiche specifiche. Norme che, però, più volte, hanno messo in pericolo l’incolumità degli animali che si sono fatti male oppure sono stati smarriti. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Quali sono nuove regole pet-friendly in aereo, animali domestici in cabina

Se ne parla anche su altri siti

Nuove regole Enac per il trasporto aereo degli animali domestici - Il mondo dei viaggi aerei sta cambiando, e con esso anche le regole per il trasporto degli animali domestici. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha recentemente approvato una delibera che ... 🔗viaggiamo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Carlo Conti positivo al Covid-19 : Ma quale peggioramento, sono solo arrivati i sintomi!

Con un messaggio sul suo profilo Instagram, Carlo Conti aveva preannunciato di essere un positivo asintomatico al Covid-19, oggi in un altro ha scritto che sono arrivati i sintomi (quali? Febbre, dolori e tosse) e, postando un biglietto ricevuto dal figlio Matteo e dalla moglie Francesca, ha concluso che "tra tutte le medicine questo e` la piu` potente.