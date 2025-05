Quali sono le spiagge della Lombardia Bandiera Blu 2025 l’elenco | sono tutte sul lago di Garda

Nel 2025, la Lombardia si distingue per le sue splendide spiagge premiate con la Bandiera Blu, tutte situate sul lago di Garda. La Foundation for Environmental Education ha riconosciuto Lido Azzurro, a Toscolano Maderno, e altre locali per la loro gestione sostenibile, evidenziando l'importanza della preservazione ambientale nelle destinazioni turistiche balneari.

Anche quest'anno la Foundation for environmental education ha premiato con il riconoscimento dellaBandiera blu le località turistiche balneari che gestiscono in modo sostenibile il territorio. In Lombardia le spiagge premiate sono state tre, tutte sul lago di Garda: Lido Azzurro, a Toscolano Maderno, le spiagge Lido e Casinò a Gardone Riviera e infine la spiaggia Lido delle Grotte a Sirmione. 🔗Leggi su Fanpage.it

