Quali sono le più belle spiagge d’Italia | guida la classifica delle Bandiere Blu una regione che forse non ti aspetti

Scopri le meravigliose spiagge d'Italia, premiate con la Bandiera Blu 2025! La prestigiosa classifica include 246 Comuni e 487 spiagge, tra cui Messina, che fa il suo debutto. Con tanti riconoscimenti e nuove località, esplora le acque cristalline e le bellezze costiere che rendono il nostro Paese una meta imperdibile.

La prima volta di Messina, tante nuove località e diverse conferme. In totale sono 246 i Comuni italiani, per complessive 487 spiagge, e 84 gli approdi turistici che sfoggeranno la Bandiera Blu 2025.La cerimonia di premiazione si è svolta oggi a Roma presso la sede del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). È intervenuto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.Qualisono le più bellespiagged’Italia: guida la classificadelleBandiere Blu una regione che (forse) non ti aspetti (ANSA FOTO) – Notizie.comBisogna ricordare che il programma Bandiera Blu è un’iniziativa dell’organizzazione non-governativa e no-profit Foundation for Environmental Education (Fee). Le Bandiere sventolano in tutta Europa dal 1987. L’obiettivo principale del progetto è promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche, l’attenzione e la cura per l’ambiente. 🔗Leggi su Notizie.com