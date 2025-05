Quali sono le Bandiere Blu 2025? Eccole tutte regione per regione

Nel 2025, l'Italia festeggia un ulteriore aumento delle località insignite della Bandiera Blu, un riconoscimento della Foundation for Environmental Education (FEE) per le spiagge che eccellono in qualità delle acque, gestione ambientale e servizi. Scopriamo insieme tutte le località premiate, suddivise regione per regione, per un'estate all'insegna del rispetto ambientale e della bellezza.

Nel 2025, l'Italia ha visto un incremento nel numero di località premiate con la Bandiera Blu, riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle spiagge che soddisfano criteri di Qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza. Quest'anno, 246 Comuni italiani hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento, per un totale di 487 spiagge premiate, rappresentando circa l'11,5% delle spiagge insignite a livello mondiale. Il riconoscimento non riguarda solo la pulizia delle acque, ma valuta anche criteri come l'efficienza dei servizi, la sicurezza, l'educazione ambientale e l'accessibilità.Le regioni costiere più virtuose, dalla Liguria alla Puglia, continuano a distinguersi, ma è significativo anche il numero crescente di località lacustri premiate.

