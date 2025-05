Quali sono i musei statali più visitati di Roma e quanto guadagnano

Roma, cuore pulsante della cultura e della storia, ospita alcuni dei musei statali più visitati d’Italia. Tra questi, spicca il Parco archeologico del Colosseo, con oltre 14,7 milioni di visitatori e quasi 102 milioni di euro di introiti. Scopriamo insieme quali sono gli altri musei di questa affascinante classifica e i loro guadagni.

Il Parco archeologico del Colosseo è il museo statale più visitato d’Italia, con oltre 14.7 milioni di visitatori e un introito lordo di quasi 102 milioni. Ma nella top ten c’è anche il Pantheon (in quarta posizione), con oltre 4 milioni di visitatori e un incasso lordo di 14.7 milioni. I dati. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Quali sono i musei statali più visitati di Roma e quanto guadagnano

