Putin spariglia le carte | chiama Kiev in Turchia e poi lo strano silenzio

Putin sorprende il mondo chiamando Kiev a un incontro in Turchia, aprendo uno spiraglio inaspettato dopo anni di conflitto. Ma mentre la possibilità di un dialogo si fa concreta, un inquietante silenzio avvolge la situazione. Giovedì potrebbe rappresentare una svolta decisiva nelle trattative per la pace.

Ciò che è sembrato impossibile per oltre tre anni si è sbloccato in 24 ore: Putin e Zelensky potrebbero incontrarsi giovedì in Turchia per avviare le trattative sulla fine della.

