Putin | Pianificano sanzioni contro la Russia a loro discapito deficienti

Putin ha espresso la sua opinione sulle sanzioni contro la Russia, definendo "deficienti" coloro che intendono adottarle anche se ciò potrebbe danneggiare i loro stessi interessi. Questa dichiarazione evidenzia le tensioni geopolitiche in corso e la determinazione del leader russo a difendere il proprio paese di fronte a misure economiche avverse.

''Chi vuole male alla Russia è disposto ad adottare nuove sanzioni anche a proprio discapito. Sono dei deficienti'', ha dichiarato 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Putin: “Pianificano sanzioni contro la Russia a loro discapito, deficienti”

