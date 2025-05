Putin boccia la tregua, alimentando l'incertezza politica. Con la situazione in continua evoluzione, giovedì a Istanbul il presidente turco Erdogan potrebbe trovarsi ad affrontare due o tre leader. Il Cremlino, nel frattempo, tergiversa sulle richieste del gruppo Weimar Plus, complicando ulteriormente lo scenario diplomatico. L'evoluzione degli eventi potrebbe riservare sorprese inaspettate.

La situazione è talmente fluida che, da qui a giovedì, rischia di cambiare ancora. Al momento, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non sa se dopodomani, a Istanbul, dovrà ricevere due o tre leader. Non solo il Cremlino prende tempo rispetto alle condizioni poste dal gruppo Weimar Plus, riunito a Londra. Nella megalopoli sul Bosforo potrebbe arrivare "a sorpresa" nientemeno che il presidente Trump, che domani inizierà un importante tour nella regione del Golfo e potrebbe quindi trovarsi "in zona" in caso di sviluppi rilevanti. Intanto tutto procede secondo il solito copione che si ripete da mesi, e l'unico davvero entusiasta sembra essere proprio il presidente Erdogan. Per lui ospitare la mediazione rappresenta un'occasione preziosa per accreditarsi definitivamente come player globale e per rilanciare la navigazione commerciale sul Mar Nero, interrotta dall'inizio della guerra, con tutte le conseguenze negative sull'economia nazionale.