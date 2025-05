Putin attacca | Sanzioni contro la Russia a loro discapito idioti

Vladimir Putin non risparmia critiche a chi propone sanzioni contro la Russia, definendoli “idioti” e avvertendo che tali misure potrebbero ritorcersi contro chi le impone. Le sue dichiarazioni, riportate dall'agenzia Interfax, evidenziano una posizione ferrea contro gli avversari politici e un'intransigenza nei confronti delle pressioni internazionali.

Quelli che parlano di imporre Sanzioni alla Russia sono “degli idioti” pronti a danneggiare Mosca a “loro proprio danno”. Parole e musica del presidente della Federazione russa Vladimir Putin che, come riporta l’agenzia di stampa Interfax, ha utilizzato espressioni durissime a proposito dell’ipotesi di Sanzioni ai danni della stessa Russia. La reazione di Putin è . Putinattacca: “Sanzionicontro la Russia a lorodiscapito, idioti” L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Putin attacca: “Sanzioni contro la Russia a loro discapito, idioti”

Nel denunciare quanto alcuni governi stranieri si spingano oltre per minare le istituzioni democratiche americane, il dipartimento di Stato assicura che gli Stati Uniti non tollereranno che attori maligni stranieri interferiscano intenzionalmente e compromettano elezioni libere ed eque.