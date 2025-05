Putin alle strette Trump e l' Europa cattiva il piano del killer evaso con un permesso spunta un nuovo video e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Oggi, martedì 13 maggio 2025, iniziamo la giornata con notizie cruciali: Putin alle strette rifiuta una tregua in Ucraina, Trump si confronta con le sfide europee, e un nuovo video riaccende i riflettori su un killer evaso. Scopri di più nel nostro aggiornamento.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 13 maggio 2025.PutinallestretteNessuna tregua di 30 giorni in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto la proposta, definendola "inaccettabile". "Non è. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Putin alle strette, Trump e l'Europa "cattiva", il piano del killer evaso con un permesso (spunta un nuovo video) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Altre fonti ne stanno dando notizia

Putin risponde all'Europa: "Pronti a trattare con l'Ucraina dal 15 maggio". Zelensky insiste sulla tregua - Il presidente russo si è detto pronto a trattative dirette ad Istanbul da giovedì prossimo. Macron: "Un primo passo, ma non basta". Dai leader europei pressioni su Mosca, con l'appoggio di Trump: "Acc ... 🔗today.it

Guerra in Ucraina, la mossa di Zelensky stretto tra Europa e Usa: «chiamare» il bluff di Putin - In sintesi: Mosca e Kiev si rimpallano a vicenda la responsabilità del fallimento dei negoziati. Non è infatti strano che Putin «dribbli» la proposta del cessate il fuoco immediato di 30 giorni ... 🔗msn.com

Siamo a caro amico. Xi a Mosca da Putin per dire a Trump che non li può separare - Un legame politico "mai così solido". La firma su 26 documenti intergovernativi economici e culturali che ampliano la partnership strategica globale ... 🔗huffingtonpost.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ultime notizie guerra Ucraina : primi attacchi a Lutsk

Tv e media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nordovest del Paese,e a Dnipro, città dell'entroterra sul fiume Dnepr, nell'area centro-orientale.