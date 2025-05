Putin ai volenterosi | Deficienti Zelensky | Se non viene in Turchia sanzioni pesanti Il pressing della Ue | ora la palla è a Mosca

Vladimir Putin si trova a un bivio politico, tra pressioni internazionali e la necessità di dimostrare forza. Le sanzioni europee si profilano all'orizzonte, mentre il destino dei negoziati in Turchia con Zelensky resta incerto. La scelta di partecipare o meno a Istanbul potrebbe rivelarsi cruciale per la Russia, con implicazioni che si estendono oltre i confini nazionali.

Mi si nota di più se vado o non vado? Vladimir Putin non ha ancora sciolto le riserve sulla squadra del Cremlino che giovedì sarà a Instabul per il tavolo con Kiev. Mosca annuncerà chi rappresenterà la Russia nei negoziati in Turchia – chiarisce il ministro degli Esteri Sergei Lavrov – “non appena Vladimir Putin riterrà necessario annunciarlo”. Alcuni media riferiscono che a guidare la delegazione dovrebbero essere proprio Lavrov e il consigliere del Cremlino Yuri Uskahov.Putin contro i volenterosi: sono DeficientiLo zar intanto è tornato a ruggire contro i leader europei che vogliono intensificare le sanzioni contro Mosca. “Coloro che vogliono male alla Russia sono pronti ad adottare nuove sanzioni anche a loro discapito, perché sono “Deficienti”. Così Putin riferendosi alle “minacce” dei volenterosi. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Putin ai volenterosi: “Deficienti”. Zelensky: “Se non viene in Turchia, sanzioni pesanti”. Il pressing della Ue: ora la palla è a Mosca

