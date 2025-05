Pure Starmer infine dice take back control sull’immigrazione legale

Keir Starmer, leader laburista, si allinea al sentimento popolare di "take back control" riguardo all'immigrazione legale. Con un approccio deciso, Starmer presenta la sua visione per proteggere il Regno Unito da una possibile trasformazione in un'“island of strangers”, enfatizzando la necessità di regole chiare e controlli rigorosi sull'immigrazione.

Alla fine "takebackcontrol" l'ha detto Pure lui, il laburista Keir Starmer, per raccontare di come intende impedire al Regno Unito di diventare una "island of strang.

'Pure desperation!' Keir Starmer attacks on Nigel Farage fail to stifle Reform UK as Red Wall becomes battleground - Labour's attacks on Reform UK have failed to stifle the threat from Nigel Farage as Sir Keir Starmer prepares for ... Lee Anderson told GB News: "It's pure desperation from Labour who are running ... 🔗msn.com

