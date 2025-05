Può un’IA prevedere da una foto la speranza di vita di un paziente oncologico?

Un gruppo di scienziati di Boston ha recentemente pubblicato uno studio su Lancet, rivelando un'innovativa intelligenza artificiale in grado di analizzare i selfie per prevedere la speranza di vita dei pazienti oncologici. Questo software potrebbe rivoluzionare la comprensione dello stato di salute e dell'età biologica, con importanti implicazioni per il trattamento delle malattie.

