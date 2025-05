punto digitale facile postazione attiva anche in paese

Da domani, Castel del Piano avrà il suo Punto Digitale Facile, un servizio attivo anche nel paese. Questa iniziativa si aggiunge ai presidi già presenti a Montenero d’Orcia e Montegiovi, con l’obiettivo di facilitare l'accesso e la comprensione delle piattaforme online della pubblica amministrazione per tutti i cittadini.

Da domani anche Castel del Piano avrà il PuntoDigitaleFacile. Il nuovo presidio si affianca a quelli già attivi nelle frazioni di Montenero d’Orcia e Montegiovi. L’obiettivo è quello di rendere sempre più accessibili e comprensibili ai cittadini le piattaforme online della pubblica amministrazione e i principali strumenti digitali. Lo sportello sarà attivo ogni mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 negli spazi dell’Ufficio Urp del Comune, in via Marconi. I Punti Digitali Facili sono promossi dal Dipartimento per la trasformazione Digitale nell’ambito del Pnrr."Con l’apertura del PuntoDigitaleFacile nel capoluogo – dichiara la sindaca Cinzia Pieraccini – vogliamo offrire un ulteriore supporto concreto ai cittadini per affrontare con più facilità le pratiche digitali, che oggi sono sempre più centrali nella vita quotidiana. 🔗Leggi su Lanazione.it