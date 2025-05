Punta sul collo mentre lavorava | Angela muore davanti al figlio tra atroci dolori

...che si trasforma in un incubo. Mentre il sole splende, un tragico destino attende Angela, colpita da un evento inaspettato davanti agli occhi attoniti del figlio. La dolce melodia della primavera si trasforma in un grido di dolore, stravolgendo un momento di grazia in un dramma che segnerà per sempre le loro vite.

Nel cuore di una tranquilla giornata, sotto il cielo limpido di primavera, le attività quotidiane si svolgevano come al solito. Tra il profumo della natura e il ronzio delle api, Angela Clerici e suo figlio si dedicavano con passione alla loro avventura apistica. Un rapporto speciale con la natura, costruito nel tempo, che sembrava non conoscere imprevisti. Ma in un battito d'ali, il destino ha deciso diversamente. Angela, una donna di 65 anni piena di vita e progetti, si trovava con suo figlio nei pressi delle arnie, in un angolo di terra che ormai consideravano casa. Era un rituale ripetuto molte volte, un gesto familiare e rassicurante. Ma quella giornata, un piccolo insetto, probabilmente un calabrone, ha cambiato tutto.

