Pulizia di griglie e caditoie parte la manutenzione del sistema fognario a Castrocaro

Prendono avvio a Castrocaro Terme e Terra del Sole i lavori di pulizia delle griglie e caditoie, parte fondamentale della manutenzione del sistema fognario. Affidati a Hera, questi interventi garantiranno un’efficace gestione delle acque meteoriche, contribuendo a preservare l'integrità del territorio e a prevenire possibili allagamenti. Le attività si concentreranno in diverse zone del comune.

Stanno partendo in questi giorni in alcune zone del territorio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole i lavori di Pulizia e manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche stradali (caditoie, bocche di lupo e griglie) la cui gestione da quest’anno è in capo a Hera. Le attività. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Pulizia di griglie e caditoie, parte la manutenzione del sistema fognario a Castrocaro

