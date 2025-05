Pulisic l’uragano americano del Milan | gol e assist da Top Player in Serie A

Christian Pulisic, l’uragano americano del Milan, sta lasciando il segno in Serie A con gol e assist che lo elevano a top player. La sua esplosività e versatilità in campo lo stanno consacrando come uno dei protagonisti indiscussi del campionato, contribuendo in modo decisivo alle fortune della sua squadra. Scopriamo insieme i suoi impressionanti dati in campionato.

Christian Pulisic si sta consacrando come uno dei giocatori più decisivi e completi della Serie A: i dati in campionato 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic, l’uragano americano del Milan: gol e assist da Top Player in Serie A

