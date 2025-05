Pulci zecche zanzare e pappataci | minuscoli nemici del cane e della famiglia

Pulci, zecche, zanzare e pappataci sono piccole minacce per il nostro cane e la nostra famiglia. Oltre a causare fastidi, possono trasmettere malattie gravi come la Leishmaniosi e la Filariosi. È fondamentale prevenire questi infestanti, poiché non tutti gli antiparassitari offrono la stessa protezione. Scopri come proteggere i tuoi cari.

