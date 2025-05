Puff Daddy a processo i primi testimoni | Cassie costretta a sesso brutale La difesa | Uomo violento ma rapporti consensuali

Il processo a Sean Combs, noto come Puff Daddy, è ufficialmente iniziato, con i primi testimoni che offrono dettagli inquietanti sulle accuse di abusi e violenze sessuali. Cassie, sua ex compagna, ha descritto esperienze di sesso brutale, mentre la difesa sostiene che gli atti fossero consensuali, definendo Diddy un uomo violento ma non un criminale.

Iniziato ieri il processo a Sean Combs, detto Diddy, passato alla storia della musica come PuffDaddy, uno dei più importanti rapper e producer della storia americana. Le accuse, com’è ormai noto, sono assai gravi: associazione a delinquere e traffico sessuale, se saranno confermate Diddy rischia l’ergastolo. Il rapper fin dal giorno della prima denuncia per violenza sessuale nel novembre del 2023 (sarà poi arrestato e messo in carcere lo scorso settembre), si è sempre dichiarato innocente, nonostante le citazioni da parte di presunte vittime si siano letteralmente moltiplicate negli anni fino a raggiungere un numero sufficiente per far scattare contro di lui una class action guidata dal noto avvocato texano Tony Buzbee, che ne ha raccolte ben 120.Il primo dibattimentoDurante il primo dibattimento davanti a un giudice l’accusa ha parlato per bocca del procuratore aggiunto Emily Johnson, che ha descritto una vera e propria associazione a delinquere: un «lato oscuro» della vita del rapper, sconosciuto ai suoi milioni di fan, ma noto a un ristretto gruppo di persone che lo aiutavano a commettere i crimini e poi a insabbiare tutto. 🔗Leggi su Open.online

