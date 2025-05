PSG Inter maxischermo a San Siro il sindaco Sala | Stiamo discutendo l’intenzione c’è…

La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter promette di unire i tifosi anche a distanza. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato che è in corso una discussione per installare un maxischermo a San Siro, permettendo così a molti di seguire l'emozionante sfida collettivamente. L’intenzione c’è e l'entusiasmo cresce.

PSG Inter, maxischermo a San Siro, il sindacoSala: «Stiamodiscutendo, l’intenzione c’è.» Le parole del primo cittadinoLa finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter potrà essere seguita non solo da chi sarà presente all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, ma anche da chi resterà a Milano. Il sindaco della città, Beppe Sala, ha infatti fatto sapere, ai microfoni di RTL 120,5, che è in corso l’organizzazione per allestire un maxischermo allo stadio Meazza, in modo da permettere ai tifosi nerazzurri di vivere insieme l’emozione della partita.LE PAROLE- «Stiamodiscutendo con l’Inter, anche attraverso la prefettura. Non è ancora una notizia ufficiale, ma è un’intenzione chiara quella di mettere un maxischermo a San Siro e garantire che decina di migliaia di persone possano vedere la partita, in una situazione più tranquilla dal punto di vista della sicurezza. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, maxischermo a San Siro, il sindaco Sala: «Stiamo discutendo, l’intenzione c’è…»

