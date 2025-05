PSG-Inter è record biglietti tifosi impazziti | mai così tante richieste!

La finale di Champions League del 31 maggio a Monaco ha scatenato la follia tra i tifosi di PSG e Inter, con richieste di biglietti che hanno raggiunto un livello senza precedenti. La febbre da Champions è alle stelle e la caccia al prezioso tagliando si intensifica, promettendo un evento indimenticabile.

È febbre da Champions League per i tifosi di PSG e Inter, letteralmente impazziti per la finale del 31 maggio a Monaco. La richiesta dei biglietti registra il record.FEBBRE DA CHAMPIONS – Continua la caccia spasmodica al biglietto di PSG-Inter, attesissima finale di Champions League che verrà disputata il 31 maggio nella cornice dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera. I tifosi nerazzurri, che nei giorni scorsi si sono registrati per richiedere l’accesso ai tagliandi, sono ora in attesa di conoscere il proprio destino. Sono solo circa 18.000 i biglietti a disposizioni per ciascuna tifoseria, e ogni supporter spera di essere il sorteggiato fortunato. L’entusiasmo è così tanto alle stesse che questa sembra essere la finale di Champions League con il record di richieste di biglietti. A spiegarlo è Tancredi Palmeri. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter è record biglietti, tifosi impazziti: mai così tante richieste!

