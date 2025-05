Provinciale Valdaveto un mese di tempo per la riapertura della strada

Nei prossimi giorni, a Ferriere, prenderanno avvio i lavori per la riapertura della strada provinciale Valdaveto 586. I residenti attendono con ansia la ripresa della viabilità, interrotta in due punti distinti. L'intervento, programmato in base alle condizioni meteorologiche, promette di riportare accessibilità e collegamenti essenziali alla vallata.

Partono nei prossimi giorni, compatibilmente con il meteo favorevole, i lavori per la riaperturadellastradaProvincialeValdaveto 586, nel territorio di Ferriere. Sono due gli interventi attesi dai residenti della vallata: la strada è interrotta in due diversi punti. Uno si trova nei pressi. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Provinciale Valdaveto, un mese di tempo per la riapertura della strada

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biden supera Trump e la gente scende in strada a ballare

L'avanzata del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden sullo sfidante Donald Trump in Pennsylvania ha dato il via ai festeggiamenti dei suoi sostenitori negli Stati Uniti: a Philadelphia molte persone sono scese in piazza per ballare per celebrare un vantaggio che Biden ha sempre portato .