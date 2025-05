Provincia Lo sportello per la Difesa civica

Il Difensore civico, figura fondamentale per la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni, opera in modo capillare sul territorio grazie alle Province. La presidente dell’amministrazione provinciale Agn... sottolinea l'importanza di questo sportello, che garantisce un supporto accessibile e diretto per promuovere la trasparenza e l’efficienza dei servizi pubblici.

Il Difensore civico è la figura di garanzia e tutela dei diritti dei cittadini nei loro rapporti con le pubbliche amministrazioni. Istituito in Regione è grazie alla mediazione delle Province che il servizio opera in prossimità sui territori", così la presidente dell’amministrazione Provinciale Agnese Carletti ieri ha accolto l’avvocato Lucia Annibali, difensore civico regionale, con la quale ha rinnovato la convenzione finalizzata a garantire una presenza stabile sul territorio e a facilitare l’accesso dei cittadini alla tutela dei loro diritti.In pratica in Provincia è attivo uno sportello decentrato al quale i cittadini possono rivolgersi per avere informazioni su servizi pubblici ad esempio; ma anche presentare istanze, richiedere accesso agli atti. I settori di intervento sono quello dei tributi e sanzioni amministrative, ambiente, urbanistica e edilizia, servizi pubblici, sanità e politiche sociali, immigrazione, attività produttive, lavoro e previdenza, accesso agli atti, istruzione, cultura, formazione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Provincia Lo sportello per la Difesa civica

